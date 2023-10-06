Зыков Ксенофонт Илларионович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зыков Ксенофонт Илларионович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1923

Пол

Мужской

Добавил:

МЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Зыков Иларион Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
25.07.1863

Дочь: Зыкова Екатерина Ксенофонтовна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1871

Сын: Зыков Василий Ксенофонтович

Мать ребёнка: Зыкова Екатерина Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Зыкова Екатерина Исаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1923
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