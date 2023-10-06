Зыков Ксенофонт Илларионович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1923
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Зыков Иларион Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
25.07.1863
Дочь: Зыкова Екатерина Ксенофонтовна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1871
Сын: Зыков Василий Ксенофонтович
Мать ребёнка: Зыкова Екатерина Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Зыкова Екатерина Исаевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1923