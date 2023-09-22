Бирюкова (Кочурова) Марфа Терентьевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1843
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843
Бракосочетание
09.10.1860
Рождение ребёнка
18.06.1863
Отец ребёнка: Бирюков Никанор Яковлевич
Рождение ребёнка
22.12.1865
Дочь: Бирюкова Анастасия Никаноровна
Отец ребёнка: Бирюков Никанор Яковлевич
запись внесена по указу Воронежской духовной консистории от 06.11.1884
Смерть
Неизвестно