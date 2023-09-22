Бирюкова (Кочурова) Марфа Терентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бирюкова (Кочурова) Марфа Терентьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1843

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1843

Отец: Кочуров Терентий Сидорович

Мать: Кочурова Агриппина Федоровна

Бракосочетание
09.10.1860

Муж: Бирюков Никанор Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
18.06.1863

Сын: Бирюков Иван Никанорович

Отец ребёнка: Бирюков Никанор Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
22.12.1865

Дочь: Бирюкова Анастасия Никаноровна

Отец ребёнка: Бирюков Никанор Яковлевич

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
запись внесена по указу Воронежской духовной консистории от 06.11.1884
Смерть
Неизвестно
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