Иван Никитин
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Никита Андреев
Мать: Пелагея Иванова
Рождение ребёнка
14.08.1854
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Кононова
Верейский уезд, дер. МалоЯстребово
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шишкин Дмитрий
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Кононова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Кононова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно