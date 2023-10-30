Иван Никитин — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Иван Никитин

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Никита Андреев

Мать: Пелагея Иванова

Рождение ребёнка
14.08.1854

Сын: Шишкин Андриан Иванович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Кононова

Верейский уезд, дер. МалоЯстребово
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Дмитрий

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Кононова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шишкин Андриян Иванович

Мать ребёнка: Евдокия (Авдотья) Кононова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Евдокия (Авдотья) Кононова

Смерть
Неизвестно
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