Сучкова (Москвитина) Татьяна Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Сучкова (Москвитина) Татьяна Петровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: не указан

Мать: не указана

? - https://yandex.ru/archive/catalog/94c9c76a-e65c-413d-9cea-9c8ce3900c79/4 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1256, стр. 4
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Сучков Феофан Николаевич

Смерть
Неизвестно
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