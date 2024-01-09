Сучкова (Москвитина) Татьяна Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: не указан
Мать: не указана
? - https://yandex.ru/archive/catalog/94c9c76a-e65c-413d-9cea-9c8ce3900c79/4 ГА Иркутской области (ГАИО), фонд №50, опись №9, дело №1256, стр. 4
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно