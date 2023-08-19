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Луцкий Гордей Никитич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

03.01.1842

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1842

Отец: Луцкий Никита Дмитриевич

Мать: Луцкая Анастасия Стефановна

Рождение ребёнка
21.05.1865

Дочь: Елена Гордеевна

Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Михайленко Мария Гордеевна

Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна

Рождение ребёнка
1875

Сын: Луцкий Даниил Гордеевич

Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Полуляхова Прасковья Гордеевна

Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Луцкий Иван Гордеевич

Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Луцкая Зиновия Васильевна

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно