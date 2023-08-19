Луцкий Гордей Никитич
Место рождения
Дата рождения03.01.1842
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.01.1842
Рождение ребёнка
21.05.1865
Дочь: Елена Гордеевна
Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Михайленко Мария Гордеевна
Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна
Рождение ребёнка
1875
Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Полуляхова Прасковья Гордеевна
Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: Луцкая Зиновия Васильевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно