Луцкая Зиновия Васильевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1845
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.05.1865
Дочь: Елена Гордеевна
Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Михайленко Мария Гордеевна
Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич
Рождение ребёнка
1875
Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Полуляхова Прасковья Гордеевна
Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич
Рождение ребёнка
1880
Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно