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Луцкая Зиновия Васильевна

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

До 1845

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1845

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.05.1865

Дочь: Елена Гордеевна

Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич

Рождение ребёнка
1871

Дочь: Михайленко Мария Гордеевна

Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич

Рождение ребёнка
1875

Сын: Луцкий Даниил Гордеевич

Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич

Рождение ребёнка
1877

Дочь: Полуляхова Прасковья Гордеевна

Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич

Рождение ребёнка
1880

Сын: Луцкий Иван Гордеевич

Отец ребёнка: Луцкий Гордей Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Луцкий Гордей Никитич

Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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