Кунингас Якоб — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунингас Якоб

Кунингас Якоб

avatar

Место рождения

Абья-Ванамыйза, Mulgi vald, Viljandi maakond

Дата рождения

31.10.1915

Дата смерти

22.09.1977

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1917 г.р.

Дети

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1915

Отец: не указан

Мать: не указана

Абья-Ванамыйза, Mulgi vald, Viljandi maakond
Бракосочетание
13.08.1938

Жена: Кунингас Тийу-Алиса

Рождение ребёнка
21.01.1939

Дочь: Кууск Хийе

Мать ребёнка: Кунингас Тийу-Алиса

Рождение ребёнка
19.09.1940

Сын: Кунингас Уку

Мать ребёнка: Кунингас Тийу-Алиса

Рождение ребёнка
17.04.1951

Сын: Кунингас Ухур

Мать ребёнка: Кунингас Тийу-Алиса

Смерть
22.09.1977
Место погребения: Pärnu Metsakalmistu