Кунингас Якоб
Место рождения
Дата рождения31.10.1915
Дата смерти22.09.1977
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1915
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
13.08.1938
Жена: Кунингас Тийу-Алиса
Рождение ребёнка
21.01.1939
Дочь: Кууск Хийе
Мать ребёнка: Кунингас Тийу-Алиса
Рождение ребёнка
19.09.1940
Сын: Кунингас Уку
Мать ребёнка: Кунингас Тийу-Алиса
Рождение ребёнка
17.04.1951
Сын: Кунингас Ухур
Мать ребёнка: Кунингас Тийу-Алиса
Смерть
22.09.1977
Место погребения: Pärnu Metsakalmistu