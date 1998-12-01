Кунингас (Кельдер) Тийу-Алиса — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКунингас (Кельдер) Тийу-Алиса

Кунингас (Кельдер) Тийу-Алиса

avatar

Место рождения

Локута, Türi vald, Järva maakond

Дата рождения

01.07.1917

Дата смерти

?.12.1998

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1917

Отец: Кельдер Михкель

Мать: Кельдер Мария

Локута, Türi vald, Järva maakond
Бракосочетание
13.08.1938

Муж: Кунингас Якоб

Рождение ребёнка
21.01.1939

Дочь: Кууск Хийе

Отец ребёнка: Кунингас Якоб

Рождение ребёнка
19.09.1940

Сын: Кунингас Уку

Отец ребёнка: Кунингас Якоб

Рождение ребёнка
17.04.1951

Сын: Кунингас Ухур

Отец ребёнка: Кунингас Якоб

Смерть
?.12.1998
Место погребения: Pärnu Metsakalmistu