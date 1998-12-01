Кунингас (Кельдер) Тийу-Алиса
Место рождения
Дата рождения01.07.1917
Дата смерти?.12.1998
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1917
Отец: Кельдер Михкель
Мать: Кельдер Мария
Бракосочетание
13.08.1938
Муж: Кунингас Якоб
Рождение ребёнка
21.01.1939
Дочь: Кууск Хийе
Отец ребёнка: Кунингас Якоб
Рождение ребёнка
19.09.1940
Сын: Кунингас Уку
Отец ребёнка: Кунингас Якоб
Рождение ребёнка
17.04.1951
Сын: Кунингас Ухур
Отец ребёнка: Кунингас Якоб
Смерть
?.12.1998
Место погребения: Pärnu Metsakalmistu