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Иванов Ларион Андреевич

Место рождения

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1732 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1772 г.р.

Дети

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: Иванов Андрей Филиппович

Мать: не указана

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1784

Сын: Иванов Гаврило Ларионович

Мать ребёнка: Иванова Марья Елистратовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787

Сын: Иванов Сава Ларионович

Мать ребёнка: Иванова Марья Елистратовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Иванова Марья Елистратовна

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Смерть
Неизвестно