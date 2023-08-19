Иванов Ларион Андреевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: Иванов Андрей Филиппович
Мать: не указана
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 лист
Рождение ребёнка
Около 1784
Сын: Иванов Гаврило Ларионович
Мать ребёнка: Иванова Марья Елистратовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Рождение ребёнка
Около 1787
Мать ребёнка: Иванова Марья Елистратовна
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Бракосочетание
Неизвестно
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 39 оборот
Смерть
Неизвестно