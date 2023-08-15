Лукьянчиков Михаил — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лукьянчиков Михаил

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиков Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Лукьянчиков Сергей Михайлович

Мать ребёнка: Лукьянчикова Мария

Смерть
Неизвестно