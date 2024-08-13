Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1875

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1875

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
02.04.1875
Бракосочетание
31.10.1893

Муж: Буев Никита Петрович

Рождение ребёнка
17.10.1894

Дочь: (Буева) Параскева Никитична

Отец ребёнка: Буев Никита Петрович

Рождение ребёнка
25.10.1896

Сын: Буев Илларион Никитич

Отец ребёнка: Буев Никита Петрович

Рождение ребёнка
07.10.1898

Сын: Буев Дмитрий Никитич

Отец ребёнка: Буев Никита Петрович

Рождение ребёнка
11.11.1899

Сын: Буев Максим Никитич

Отец ребёнка: Буев Никита Петрович

Рождение ребёнка
25.05.1903

Сын: Буев Михаил Никитич

Отец ребёнка: Буев Никита Петрович

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