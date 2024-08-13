Буева (Кузнецова) Мария Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1875
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1875
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Крещение
02.04.1875
Бракосочетание
31.10.1893
Муж: Буев Никита Петрович
Рождение ребёнка
17.10.1894
Дочь: (Буева) Параскева Никитична
Отец ребёнка: Буев Никита Петрович
Рождение ребёнка
25.10.1896
Отец ребёнка: Буев Никита Петрович
Рождение ребёнка
07.10.1898
Сын: Буев Дмитрий Никитич
Отец ребёнка: Буев Никита Петрович
Рождение ребёнка
11.11.1899
Сын: Буев Максим Никитич
Отец ребёнка: Буев Никита Петрович
Рождение ребёнка
25.05.1903
Сын: Буев Михаил Никитич
Отец ребёнка: Буев Никита Петрович