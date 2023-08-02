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Туганов Пшимахо
Туганов Пшимахо
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1822
Пол
Мужской
Отец
Туганов Тараш
1809 г.р.
Мать
Туганова (Мамсурова) Ханиче
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец:
Туганов Тараш
Мать:
Туганова Ханиче
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