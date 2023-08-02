Туганов Пшимахо — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Пшимахо

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Пол

Мужской

Отец

1809 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Туганов Тараш

Мать: Туганова Ханиче