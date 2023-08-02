Туганов Тараш
Место рожденияНе указано
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Туганова Гарц-Хан
Мать: Туганова Мелек
Рождение ребёнка
1822
Сын: Туганов Пшимахо
Мать ребёнка: Туганова Ханиче
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Туганова Ханиче
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Туганова Ханиче
Смерть
Неизвестно