Туганов Тараш — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Туганов Тараш

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Туганова Гарц-Хан

Мать: Туганова Мелек

Рождение ребёнка
1822

Сын: Туганов Пшимахо

Мать ребёнка: Туганова Ханиче

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Туганова Ханиче

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Туганова Ханиче

Смерть
Неизвестно
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