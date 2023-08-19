Коркина (Ермолаева) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коркина (Ермолаева) Мария Николаевна

Место рождения

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область

Дата рождения

До 1868

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868

Отец: Ермолаев Николай Михайлович

Мать: Ермолаева Екатерина Архиповна

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Бракосочетание
25.01.1884

Муж: Коркин Василий Филимонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 56об
Рождение ребёнка
24.01.1885 ст.

Сын: Коркин Иван Васильевич

Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 107 об
Рождение ребёнка
05.12.1893 ст.

Дочь: Коркина Анна Васильевна

Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 64 об
Рождение ребёнка
06.04.1896 ст.

Сын: Коркин Александр Васильевич

Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 211 об
Рождение ребёнка
06.06.1901 ст.

Дочь: Коркина Зиновия Васильевна

Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 26 об
Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.

Сын: Коркин Андрей Васильевич

Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 154 об. Близнецы
Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.

Сын: Коркин Федор Васильевич

Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович

Салаир, Гурьевский муниципальный район, Кемеровская область
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 154 об. Близнецы
Смерть
Неизвестно