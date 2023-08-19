Коркина (Ермолаева) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рожденияДо 1868
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1868
Бракосочетание
25.01.1884
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 56об
Рождение ребёнка
24.01.1885 ст.
Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович
Фонд Д-60, оп 1, дело 605, 107 об
Рождение ребёнка
05.12.1893 ст.
Дочь: Коркина Анна Васильевна
Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 64 об
Рождение ребёнка
06.04.1896 ст.
Сын: Коркин Александр Васильевич
Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович
Фонд Д-60, оп 4, дело 13, 211 об
Рождение ребёнка
06.06.1901 ст.
Дочь: Коркина Зиновия Васильевна
Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович
Фонд Д-60, оп 4, дело 140, 26 об
Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 154 об. Близнецы
Рождение ребёнка
04.07.1903 ст.
Отец ребёнка: Коркин Василий Филимонович
Фонд Д-60, оп 4, дело 93, 154 об. Близнецы
Смерть
Неизвестно