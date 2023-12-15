Кинелев Дмитрий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кинелев Дмитрий Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

04.05.1902

Дата смерти

1955

Пол

Мужской

Отец

1863 г.р.

Мать

1865 г.р.

Дети

1926 г.р.
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Добавил:

ОЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1902

Отец: Кинелев Алексей Тимофеевич

Мать: Кинелева Татьяна Эрастовна

Рождение ребёнка
22.12.1926

Дочь: Горюнова Евгения Дмитриевна

Мать ребёнка: Кинелева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
07.02.1929

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кинелева Анна Михайловна

Рождение ребёнка
09.02.1939

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кинелева Анна Михайловна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1955
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