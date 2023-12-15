Кинелев Дмитрий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения04.05.1902
Дата смерти1955
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.05.1902
Рождение ребёнка
22.12.1926
Дочь: Горюнова Евгения Дмитриевна
Мать ребёнка: Кинелева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
07.02.1929
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кинелева Анна Михайловна
Рождение ребёнка
09.02.1939
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Кинелева Анна Михайловна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1955