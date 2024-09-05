Аполлонова Анна Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.10.1880
Отец ребёнка: Аполлонов Никита Тихонович
Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: бывший Унтер-офицер Григорий Тихонович Аполлонов и крестьянская девица Анна
Смерть
Неизвестно