Аполлонова Анна Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аполлонова Анна Трофимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1851 г.р.

Дети

Добавил:

ЛШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аполлонов Никита Тихонович

Рождение ребёнка
13.10.1880

Сын: Аполлонов Ефимий Никитич

Отец ребёнка: Аполлонов Никита Тихонович

Талица, Талицкий, Свердловская область
Воспреемники: бывший Унтер-офицер Григорий Тихонович Аполлонов и крестьянская девица Анна
Смерть
Неизвестно

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