Ульяния Яковлева
Место рожденияд.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Дата рожденияДо 1782
Дата смерти24.06.1822
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782
Отец: Белоусов Яков Михайлов
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1798
Муж: Герасим Григорьев
Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804
Дочь: Параскева Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
Рождение ребёнка
02.02.1807
Дочь: Агафия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1820
Дочь: Евдокия Герасимова
Отец ребёнка: Герасим Григорьев
д.Артамонинки
Смерть
24.06.1822
д.Артамонинки