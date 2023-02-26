Ульяния Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяния Яковлева

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Место рождения

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.

Дата рождения

До 1782

Дата смерти

24.06.1822

Пол

Женский

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1782

Отец: Белоусов Яков Михайлов

Мать: Белоусова Агрипина Ильина

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Бракосочетание
29.10.1798

Муж: Герасим Григорьев

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
г.Поречье Смоленской губ.Пятницкая церковь
Рождение ребёнка
1804

Дочь: Параскева Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

Рождение ребёнка
02.02.1807

Дочь: Агафия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д.Дубровка Поречского уезда Смоленской губ.
Рождение ребёнка
27.02.1820

Дочь: Евдокия Герасимова

Отец ребёнка: Герасим Григорьев

д.Артамонинки
Смерть
24.06.1822
д.Артамонинки
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