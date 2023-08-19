Воинова Агафия Марковна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиВоинова Агафия Марковна

Воинова Агафия Марковна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.11.1852

Дочь: Воинова Параскева Григорьевна

Отец ребёнка: Воинов Григорий Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
05.06.1854

Дочь: Воинова Акилина Григорьевна

Отец ребёнка: Воинов Григорий Илларионович

Рождественское, Поворинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Воинов Григорий Илларионович

Смерть
Неизвестно