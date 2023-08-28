Юрова Агафья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Юрова Агафья Андреева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1873

Сын: Юров Афанасий Петров

Отец ребёнка: Юров Петр Антонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
1878

Сын: Юров Георгий Петров

Отец ребёнка: Юров Петр Антонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
28.03.1881

Дочь: Александра Петрова

Отец ребёнка: Юров Петр Антонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
29.07.1883

Сын: Юров Василий Петров

Отец ребёнка: Юров Петр Антонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
30.09.1890

Сын: Юров Андрей Петров

Отец ребёнка: Юров Петр Антонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
?.09.1892

Дочь: Наталья Петрова

Отец ребёнка: Юров Петр Антонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евгения Петрова

Отец ребёнка: Юров Петр Антонов

Погромная, Задонский уезд, Воронежская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Юров Петр Антонов

Смерть
Неизвестно
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