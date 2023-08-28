Юрова Агафья Андреева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1873
Сын: Юров Афанасий Петров
Отец ребёнка: Юров Петр Антонов
Рождение ребёнка
1878
Сын: Юров Георгий Петров
Отец ребёнка: Юров Петр Антонов
Рождение ребёнка
28.03.1881
Дочь: Александра Петрова
Отец ребёнка: Юров Петр Антонов
Рождение ребёнка
29.07.1883
Сын: Юров Василий Петров
Отец ребёнка: Юров Петр Антонов
Рождение ребёнка
30.09.1890
Сын: Юров Андрей Петров
Отец ребёнка: Юров Петр Антонов
Рождение ребёнка
?.09.1892
Дочь: Наталья Петрова
Отец ребёнка: Юров Петр Антонов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евгения Петрова
Отец ребёнка: Юров Петр Антонов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Юров Петр Антонов
Смерть
Неизвестно