Травкина Марианна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Травкина Марианна Кирилловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1898 г.р.
Скрыто настройками приватности
1906 г.р.

Добавил:

КП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.05.1898

Дочь: Травкина Анна Ивановна

Отец ребёнка: Травкин Иван Васильевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1905

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Травкин Иван Васильевич

Рождение ребёнка
01.02.1906

Дочь: Травкина Валентина Ивановна

Отец ребёнка: Травкин Иван Васильевич

Смерть
Неизвестно
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