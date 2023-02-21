Травкина Марианна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.05.1898
Дочь: Травкина Анна Ивановна
Отец ребёнка: Травкин Иван Васильевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
08.10.1905
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Травкин Иван Васильевич
Рождение ребёнка
01.02.1906
Дочь: Травкина Валентина Ивановна
Отец ребёнка: Травкин Иван Васильевич
Смерть
Неизвестно