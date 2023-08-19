Малыгина (Некрасова) Александра Васильевна
Место рождения
Дата рождения1812
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812
Бракосочетание
20.10.1835
Муж: Малыгин Петр Семенов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Петровна
Отец ребёнка: Малыгин Петр Семенов
Рождение ребёнка
1850
Отец ребёнка: Малыгин Петр Семенов
Рождение ребёнка
1853
Отец ребёнка: Малыгин Петр Семенов
Рождение ребёнка
1856
Отец ребёнка: Малыгин Петр Семенов
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно