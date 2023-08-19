Малыгина (Некрасова) Александра Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Малыгина (Некрасова) Александра Васильевна

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1812

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1812

Отец: Некрасов Василий Егорович

Мать: Некрасова Матрона Федотова

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.10.1835

Муж: Малыгин Петр Семенов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Петровна

Отец ребёнка: Малыгин Петр Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Малыгин Василий Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малыгин Иван Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Малыгин Василий Петрович

Отец ребёнка: Малыгин Петр Семенов

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно