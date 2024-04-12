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Малыгин Петр Семенов

Место рождения

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область

Дата рождения

1809

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809

Отец: Малыгин Семен

Мать: не указана

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Бракосочетание
20.10.1835

Жена: Малыгина Александра Васильевна

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Марья Петровна

Мать ребёнка: Малыгина Александра Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1850

Сын: Малыгин Василий Петрович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1853

Сын: Малыгин Иван Петрович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Рождение ребёнка
1856

Сын: Малыгин Василий Петрович

Мать ребёнка: Малыгина Александра Васильевна

Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Зубцов, Зубцовский муниципальный район, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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