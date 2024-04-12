Малыгин Петр Семенов
Место рождения
Дата рождения1809
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1809
Отец: Малыгин Семен
Бракосочетание
20.10.1835
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Марья Петровна
Мать ребёнка: Малыгина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1850
Мать ребёнка: Малыгина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1853
Мать ребёнка: Малыгина Александра Васильевна
Рождение ребёнка
1856
Мать ребёнка: Малыгина Александра Васильевна
Работа или профессия
Неизвестно
мещане
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно