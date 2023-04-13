Устюгов Александр Семенович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1919
Дата смерти1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1947
Сын: Устюгов Вячеслав Александрович
Мать ребёнка: Устюгова Александра Ивановна
Рождение ребёнка
09.09.1952
Дочь: Лоскутова Надежда Александровна
Мать ребёнка: Устюгова Александра Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1978
Караванное, Тужинский муниципальный район, Кировская область