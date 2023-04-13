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Устюгов Александр Семенович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1919

Дата смерти

1978

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1919

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1947

Сын: Устюгов Вячеслав Александрович

Мать ребёнка: Устюгова Александра Ивановна

Рождение ребёнка
09.09.1952

Дочь: Лоскутова Надежда Александровна

Мать ребёнка: Устюгова Александра Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Устюгова Александра Ивановна

Смерть
1978
Караванное, Тужинский муниципальный район, Кировская область