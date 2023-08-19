Петрунин Иван Антонович
Место рождения
Дата рождения12.11.1900
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.11.1900
Крестные: Флегонт Порфирьевич Петрунин и солдатская дочь Фекла Игнатьевна Петрунина
Рождение
12.11.1900
Бракосочетание
12.11.1918
Жена: Петрунина Мария Ивановна
у обоих первый брак; жениху - 19; невесте - 20; отец невесты - Иван Федорович Алексеев
Смерть
Неизвестно