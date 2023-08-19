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Петрунин Иван Антонович

Место рождения

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

12.11.1900

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1858 г.р.

Мать

Около 1859 г.р.

Жена

Около 1898 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

MC
Участники
Место
Комментарий
Крещение
12.11.1900
Крестные: Флегонт Порфирьевич Петрунин и солдатская дочь Фекла Игнатьевна Петрунина
Рождение
12.11.1900

Отец: Петрунин Антон Никитович

Мать: Петрунина Анастасия Макаровна

Кузнечиха, Спасский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
12.11.1918

Жена: Петрунина Мария Ивановна

у обоих первый брак; жениху - 19; невесте - 20; отец невесты - Иван Федорович Алексеев
Смерть
Неизвестно
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