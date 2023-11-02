Клейнос (Могилновна) Федора — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлейнос (Могилновна) Федора

Клейнос (Могилновна) Федора

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1773

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1757 г.р.

Мать

Около 1759 г.р.

Муж

Около 1771 г.р.

Дети

Добавил:

АЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773

Отец: Могильный Павел Романов

Мать: Могильная Пелагея Семенова

Бракосочетание
С 1796 по 1800

Муж: Клейнос Федор

Рождение ребёнка
08.07.1800

Сын: Клейнос Прокоп

Отец ребёнка: Клейнос Федор

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1802

Сын: Клейнос Прокоп или Прокофий

Отец ребёнка: Клейнос Федор

Карыльское, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1808

Сын: Клейнос Игнат

Отец ребёнка: Клейнос Федор

Карыльское, Чернігівська область
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close