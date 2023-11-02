Клейнос (Могилновна) Федора
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1773
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1773
Бракосочетание
С 1796 по 1800
Муж: Клейнос Федор
Рождение ребёнка
08.07.1800
Сын: Клейнос Прокоп
Отец ребёнка: Клейнос Федор
Рождение ребёнка
Около 1802
Сын: Клейнос Прокоп или Прокофий
Отец ребёнка: Клейнос Федор
Рождение ребёнка
Около 1808
Сын: Клейнос Игнат
Отец ребёнка: Клейнос Федор
Смерть
Неизвестно