Деревягин Григорий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияДо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ЖенаНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
До 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1770
Сын: Деревягин Иван Григорьевич
Мать ребёнка: не указана
Выползово, Волжский муниципальный район, Самарская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
Неизвестно