Татьяна Евдокимовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1750
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Рождение
Около 1750
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1776
Сын: Семен Нестерович
Отец ребёнка: Нестор Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1777
Сын: Иван Нестерович
Отец ребёнка: Нестор Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1778
Дочь: Анна Нестеровна
Отец ребёнка: Нестор Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1787
Дочь: Федора Нестеровна
Отец ребёнка: Нестор Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Нестор Спиридонович
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Смерть
Неизвестно