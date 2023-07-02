Татьяна Евдокимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Татьяна Евдокимовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1750

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1755 г.р.

Дети

Около 1776 г.р.
Около 1777 г.р.
Около 1778 г.р.
Около 1787 г.р.

Добавил:

ИВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1750

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1776

Сын: Семен Нестерович

Отец ребёнка: Нестор Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1777

Сын: Иван Нестерович

Отец ребёнка: Нестор Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1778

Дочь: Анна Нестеровна

Отец ребёнка: Нестор Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Рождение ребёнка
Около 1787

Дочь: Федора Нестеровна

Отец ребёнка: Нестор Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 лист
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Нестор Спиридонович

Нижнеиргинское, Красноуфимский округ, Свердловская область
ГАСО, фонд 67, оп 1, дело 99, 110 оборот
Смерть
Неизвестно
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