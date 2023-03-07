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Семенова Василиса Артемьева

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Место рождения

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния

Дата рождения

Около 1739

Дата смерти

После 1762

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1741 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739

Отец: не указан

Мать: не указана

Большерыбаковская, Глазовский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
Около 1760

Дочь: Мавра Федорова

Отец ребёнка: Семенов Федор Сергеев

Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Семенов Федор Сергеев

Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Над Яранью, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1762
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