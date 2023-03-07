Семенова Василиса Артемьева
Место рождения
Дата рожденияОколо 1739
Дата смертиПосле 1762
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1739
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1760
Дочь: Мавра Федорова
Отец ребёнка: Семенов Федор Сергеев
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
ясашная крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1762