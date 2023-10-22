Куцак Владимир Яковлевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения31.07.1960
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1960
Отец: Куцак Яков Павлович
Мать: Куцак Нина Алексеевна
Рождение ребёнка
28.12.1984
Мать ребёнка: Куцак Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
07.12.1990
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Куцак Ольга Васильевна
Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия