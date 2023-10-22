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Куцак Владимир Яковлевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.07.1960

Пол

Мужской

Отец

1933 г.р.

Мать

1929 г.р.

Дети

1984 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.07.1960

Отец: Куцак Яков Павлович

Мать: Куцак Нина Алексеевна

Рождение ребёнка
28.12.1984

Сын: Куцак Антон Владимирович

Мать ребёнка: Куцак Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
07.12.1990

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Куцак Ольга Васильевна

Черногорск, город Черногорск, Республика Хакасия
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