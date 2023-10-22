Куцак Антон Владимирович
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.12.1984
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1984
Отец: Куцак Владимир Яковлевич
Мать: Куцак Ольга Васильевна
Рождение ребёнка
21.08.2022
Дочь: Куцак Аливия Антоновна
Мать ребёнка: Куцак Алена Андреевна
Рождение ребёнка
21.08.2022
Дочь: Куцак Аделия Антоновна
Мать ребёнка: Куцак Алена Андреевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Куцак Алена Андреевна