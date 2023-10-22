Куцак Антон Владимирович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Куцак Антон Владимирович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.12.1984

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.12.1984

Отец: Куцак Владимир Яковлевич

Мать: Куцак Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
21.08.2022

Дочь: Куцак Аливия Антоновна

Мать ребёнка: Куцак Алена Андреевна

Рождение ребёнка
21.08.2022

Дочь: Куцак Аделия Антоновна

Мать ребёнка: Куцак Алена Андреевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Куцак Алена Андреевна

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