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Ровнин Лев Иванович

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Место рождения

Термез, Узбекистан

Дата рождения

02.11.1928

Дата смерти

29.10.2014

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1903 г.р.

Жена

1927 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1928

Отец: Ровнин Иван Никанорович

Мать: Ровнина Анна Дмитриевна

Термез, Узбекистан
Место жительства
С 1930 по 1945
Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.02.1951

Жена: Ровнина Лидия Васильевна

Рождение ребёнка
17.03.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Ровнина Лидия Васильевна

Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
29.10.2014
Москва, город федерального значения Москва
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