Ровнин Лев Иванович
Место рожденияТермез, Узбекистан
Дата рождения02.11.1928
Дата смерти29.10.2014
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.11.1928
Отец: Ровнин Иван Никанорович
Мать: Ровнина Анна Дмитриевна
Термез, Узбекистан
Место жительства
С 1930 по 1945
Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
06.02.1951
Жена: Ровнина Лидия Васильевна
Рождение ребёнка
17.03.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Ровнина Лидия Васильевна
Покровское, Ярковский муниципальный район, Тюменская область
Смерть
29.10.2014
Москва, город федерального значения Москва