Ровнина (Алексеева) Анна Дмитриевна
Место рождения
Дата рождения02.02.1903 ст.
Дата смерти12.03.1985
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
02.02.1903 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Восприемники: Тамбовской губернии Шатского уезда д. Авдотьиной крестьянин Тимофей Назарович Алексеев и девица Ольга Алексеевна Шведова.
Рождение ребёнка
02.11.1928
Сын: Ровнин Лев Иванович
Отец ребёнка: Ровнин Иван Никанорович
Термез, Узбекистан
Смерть
12.03.1985