Ровнина (Алексеева) Анна Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ровнина (Алексеева) Анна Дмитриевна

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Место рождения

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

02.02.1903 ст.

Дата смерти

12.03.1985

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1903 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
Восприемники: Тамбовской губернии Шатского уезда д. Авдотьиной крестьянин Тимофей Назарович Алексеев и девица Ольга Алексеевна Шведова.
Рождение ребёнка
02.11.1928

Сын: Ровнин Лев Иванович

Отец ребёнка: Ровнин Иван Никанорович

Термез, Узбекистан
Смерть
12.03.1985
Аркадак, Аркадакский муниципальный район, Саратовская область
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