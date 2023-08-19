Свиридов Александр Титович
Место рождения
Дата рождения26.08.1889
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Место
Комментарий
Рождение
26.08.1889
Отец: Свиридов Тит Никитич
Рождение, крещение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
27.08.1889
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы прибилетный солдат Семен Леонтиев Свиридов [сын Леонтия... Показать все
Смерть
Неизвестно