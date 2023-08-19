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Свиридов Александр Титович

Место рождения

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

26.08.1889

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.08.1889

Отец: Свиридов Тит Никитич

Мать: Свиридова Анна Дмитриевна

Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение, крещение: запись о рождении №83, метрическая книга за 1889 год, Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Раненбургский уезд, Рязанская губерния
Крещение
27.08.1889
Пиково, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Троицкая церковь, село Пиковы Рясы, Ломовская волость, Раненбургский уезд, Рязанская губерния Восприемниками при крещении были села Пиковы Рясы прибилетный солдат Семен Леонтиев Свиридов [сын Леонтия... Показать все
Смерть
Неизвестно
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