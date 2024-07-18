Кашин Иван Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашин Иван Федорович

Место рождения

Стафурово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1894 г.р.

Дети

1925 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Стафурово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Кашина (Тимохина) Наталья Сергеевна

Стафурово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кашина (Тимохина) Наталья Сергеевна

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кашин Геннадий Иванович

Мать ребёнка: Кашина (Тимохина) Наталья Сергеевна

Стафурово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
Неизвестно

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