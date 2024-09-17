Кашина (Тимохина) Наталья Сергеевна
Место рождения
Дата рождения14.08.1894
Дата смерти10.02.1958
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1894
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Кашин Иван Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кашин Иван Федорович
Рождение ребёнка
1925
Отец ребёнка: Кашин Иван Федорович
Смерть
10.02.1958
Петровское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Похоронена на кладбище в Петровском