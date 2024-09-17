Кашина (Тимохина) Наталья Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кашина (Тимохина) Наталья Сергеевна

Место рождения

Щапово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область

Дата рождения

14.08.1894

Дата смерти

10.02.1958

Пол

Женский

Добавил:

НЦ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.08.1894

Отец: Тимохин Сергей Иванович

Мать: Тимохина (Исакова) Анастасия Григорьевна

Щапово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Кашин Иван Федорович

Стафурово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кашин Иван Федорович

Рождение ребёнка
1925

Сын: Кашин Геннадий Иванович

Отец ребёнка: Кашин Иван Федорович

Стафурово, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Смерть
10.02.1958
Петровское, Лежневский муниципальный район, Ивановская область
Похоронена на кладбище в Петровском

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