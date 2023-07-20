Голиевцева (Голиевцева) Матрена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Голиевцева (Голиевцева) Матрена

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиевцев Петр

Отец ребёнка: Голиевцев Нил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиевцев Иван

Отец ребёнка: Голиевцев Нил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиевцев Леонид

Отец ребёнка: Голиевцев Нил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиевцев Митя

Отец ребёнка: Голиевцев Нил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Палина

Отец ребёнка: Голиевцев Нил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Отец ребёнка: Голиевцев Нил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Фаина

Отец ребёнка: Голиевцев Нил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиевцев Михаил

Отец ребёнка: Голиевцев Нил

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Галиевцев Владимир

Отец ребёнка: Голиевцев Нил

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Голиевцев Нил

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
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