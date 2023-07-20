Голиевцева (Голиевцева) Матрена
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиевцев Петр
Отец ребёнка: Голиевцев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиевцев Иван
Отец ребёнка: Голиевцев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиевцев Леонид
Отец ребёнка: Голиевцев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиевцев Митя
Отец ребёнка: Голиевцев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Палина
Отец ребёнка: Голиевцев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Анастасия
Отец ребёнка: Голиевцев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Фаина
Отец ребёнка: Голиевцев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиевцев Михаил
Отец ребёнка: Голиевцев Нил
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Галиевцев Владимир
Отец ребёнка: Голиевцев Нил
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Голиевцев Нил
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость