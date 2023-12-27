Карпычев Василий Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Карпычев Василий Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

28.03.1923

Дата смерти

31.10.1992

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1923

Отец: Карпов Алексей

Мать: Карпова Прасковья Ивановна

Рождение ребёнка
10.08.1948

Дочь: Смирнова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Карпычева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпычев Алексей Васильевич

Мать ребёнка: Карпычева Валентина Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Карпычев Владимир Васильевич

Мать ребёнка: Карпычева Валентина Петровна

Смерть
31.10.1992
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