Карпычев Василий Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения28.03.1923
Дата смерти31.10.1992
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.03.1923
Отец: Карпов Алексей
Рождение ребёнка
10.08.1948
Дочь: Смирнова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Карпычева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпычев Алексей Васильевич
Мать ребёнка: Карпычева Валентина Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Карпычев Владимир Васильевич
Мать ребёнка: Карпычева Валентина Петровна
Смерть
31.10.1992