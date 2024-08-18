Щеглова Устинья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щеглова Устинья Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1912 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЕГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Постоев Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кинев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеглов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинев Виталий Петрович

Отец ребёнка: Кинев Петр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кинев Петр Тимофеевич

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щеглов Иван Емельянович

Рождение ребёнка
07.09.1947

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Щеглов Иван Емельянович

Смерть
Неизвестно

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