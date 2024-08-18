Щеглова Устинья Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1918
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918
Отец: Постоев Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кинев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеглов Иван Емельянович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кинев Петр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: не указан
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.09.1947
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Щеглов Иван Емельянович
Смерть
Неизвестно