Ульяна Родионова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ульяна Родионова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1762

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762

Отец: Родион

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1788

Сын: Мушников/фомин Алексей Фомин

Отец ребёнка: Мушников/фомин Фома Григорьев

Рождение ребёнка
1790

Дочь: Клеопатра Фомина

Отец ребёнка: Мушников/фомин Фома Григорьев

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
1794

Сын: Логин Фомин

Отец ребёнка: Мушников/фомин Фома Григорьев

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Рождение ребёнка
Около 27.02.1805

Сын: Мушников Герасим Фомин

Отец ребёнка: Мушников/фомин Фома Григорьев

Пасынково, Карповская волость, Даниловский уезд
Смерть
Неизвестно
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