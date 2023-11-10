Ульяна Родионова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1762
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1762
Отец: Родион
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1788
Сын: Мушников/фомин Алексей Фомин
Отец ребёнка: Мушников/фомин Фома Григорьев
Рождение ребёнка
1790
Дочь: Клеопатра Фомина
Отец ребёнка: Мушников/фомин Фома Григорьев
Рождение ребёнка
1794
Сын: Логин Фомин
Отец ребёнка: Мушников/фомин Фома Григорьев
Рождение ребёнка
Около 27.02.1805
Отец ребёнка: Мушников/фомин Фома Григорьев
Смерть
Неизвестно