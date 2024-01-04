Киселев Никита Иванов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1900 ст.
Дочь: Дария Никитина
Мать ребёнка: Киселева Парасковья Филиппова
ф.570оп.10д.317 л.12об-13
Рождение ребёнка
27.10.1902 ст.
Мать ребёнка: Киселева Парасковья Филиппова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно