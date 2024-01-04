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Киселев Никита Иванов

Место рождения

Семилово, город Выкса, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЛЯ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Семилово, город Выкса, Нижегородская область
Рождение ребёнка
17.02.1900 ст.

Дочь: Дария Никитина

Мать ребёнка: Киселева Парасковья Филиппова

Семилово, город Выкса, Нижегородская область
ф.570оп.10д.317 л.12об-13
Рождение ребёнка
27.10.1902 ст.

Сын: Киселев Стефан Никитов

Мать ребёнка: Киселева Парасковья Филиппова

Семилово, город Выкса, Нижегородская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Киселева Парасковья Филиппова

Семилово, город Выкса, Нижегородская область
Смерть
Неизвестно
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