Беркович Вениамин Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1871
Дата смерти31.10.1935
ПолМужской
Отец
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Рождение ребёнка
1899
Дочь: Фритц Евгения Вениаминовна
Мать ребёнка: Беркович Сара Давидовна
Рождение ребёнка
18.12.1903
Сын: Беркович Лазарь Вениаминович
Мать ребёнка: Беркович Сара Давидовна
Рождение ребёнка
14.11.1916
Дочь: Беркович Суламифь Вениаминовна
Мать ребёнка: Беркович Сара Давидовна
Развод
1918
Жена: Беркович Сара Давидовна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беркович Сара Давидовна
Смерть
31.10.1935
Саратов, город Саратов, Саратовская область