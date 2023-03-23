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Беркович Вениамин Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1871

Дата смерти

31.10.1935

Пол

Мужской

Добавил:

ЛТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: Беркович Гершон Лейзерович

Мать: Беркович Мариам Абрамовна

Рождение ребёнка
1899

Дочь: Фритц Евгения Вениаминовна

Мать ребёнка: Беркович Сара Давидовна

Рождение ребёнка
18.12.1903

Сын: Беркович Лазарь Вениаминович

Мать ребёнка: Беркович Сара Давидовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.11.1916

Дочь: Беркович Суламифь Вениаминовна

Мать ребёнка: Беркович Сара Давидовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Развод
1918

Жена: Беркович Сара Давидовна

Новороссийск, город Новороссийск, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беркович Сара Давидовна

Смерть
31.10.1935
Саратов, город Саратов, Саратовская область
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