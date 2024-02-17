Бюрно-Головинская (Лахтина) Мария Семёновна
Место рождениягород Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская Империя
Дата рождения07.06.1878
Дата смерти1934
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1878
город Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская Империя
Бракосочетание
1917
Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
1934
город Джелалабад, Нангархар, Королевство Афганистан