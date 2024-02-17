Бюрно-Головинская (Лахтина) Мария Семёновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бюрно-Головинская (Лахтина) Мария Семёновна

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Место рождения

город Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская Империя

Дата рождения

07.06.1878

Дата смерти

1934

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1863 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1878

Отец: не указан

Мать: не указана

город Ташкент, Ташкентский уезд, Сырдарьинская область, Туркестанское генерал-губернаторство, Российская Империя
Бракосочетание
1917

Муж: Головинский Фёдор Александрович

Ульяновск, город Ульяновск, Ульяновская область
Смерть
1934
город Джелалабад, Нангархар, Королевство Афганистан
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