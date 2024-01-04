Новоселов Василий Абрамович
Место рождения
Дата рождения1853
Дата смертиПосле 1913
ПолМужской
Отец
Мать
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853
Отец: Абрам Иванович
Мать: Фёкла Андреевна
Рождение ребёнка
1877
Дочь: Смирнова Пелагея Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Мария Васильевна
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1913