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Новоселов Василий Абрамович

Место рождения

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

1853

Дата смерти

После 1913

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1853

Отец: Абрам Иванович

Мать: Фёкла Андреевна

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
1877

Дочь: Смирнова Пелагея Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Мария Васильевна

Мать ребёнка: не указана

Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Место жительства
Неизвестно
Мокловка, Ковернинский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
После 1913
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