Кагадий Василий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кагадий Василий

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
17.02.1951

Дочь: Дикинова Нина Васильевна

Мать ребёнка: Кагадий Вера

Падинское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.01.1954

Дочь: Рядская Зинаида Васильевна

Мать ребёнка: Кагадий Вера

Рождение ребёнка
02.10.1957

Дочь: Коваленко Любовь Васильевна

Мать ребёнка: Кагадий Вера

Смерть
Неизвестно
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