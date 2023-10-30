Кагадий Василий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
17.02.1951
Дочь: Дикинова Нина Васильевна
Мать ребёнка: Кагадий Вера
Падинское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.01.1954
Дочь: Рядская Зинаида Васильевна
Мать ребёнка: Кагадий Вера
Рождение ребёнка
02.10.1957
Дочь: Коваленко Любовь Васильевна
Мать ребёнка: Кагадий Вера
Смерть
Неизвестно