Кагадий Вера
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
17.02.1951
Дочь: Дикинова Нина Васильевна
Отец ребёнка: Кагадий Василий
Падинское, Новоселицкий муниципальный район, Ставропольский край
Рождение ребёнка
01.01.1954
Дочь: Рядская Зинаида Васильевна
Отец ребёнка: Кагадий Василий
Рождение ребёнка
02.10.1957
Дочь: Коваленко Любовь Васильевна
Отец ребёнка: Кагадий Василий
Смерть
Неизвестно