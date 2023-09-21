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Борхсениус Олуф

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1863

Дата смерти

1894

Пол

Мужской

Добавил:

СБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1863

Отец: Борхсениус Филипп Вильхельм

Мать: Фредрикке Луизе Каролине

Смерть
1894
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