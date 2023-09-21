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Борхсениус Олуф
Борхсениус Олуф
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Древо
Место рождения
Не указано
Дата рождения
1863
Дата смерти
1894
Пол
Мужской
Отец
Борхсениус Филипп Вильхельм
1828 г.р.
Мать
(Туэсен) Фредрикке Луизе Каролине
1824 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Место
Комментарий
Рождение
1863
Отец:
Борхсениус Филипп Вильхельм
Мать:
Фредрикке Луизе Каролине
Смерть
1894
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