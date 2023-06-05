Самерханов Абдулшакурь Сафович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1907
Дата смерти1995
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907
Отец: Аюпов 1
Мать: Аюпова жена
Рождение ребёнка
1933
Сын: Самерханов Закарья Абдулшакурович
Мать ребёнка: Самерханова Алимя Хасяновна
Рождение ребёнка
15.10.1935
Дочь: Умутбаева Сякина Абдулшакуровна
Мать ребёнка: Самерханова Алимя Хасяновна
Рождение ребёнка
1938
Сын: Самерханов Вильдан Абдулшакурович
Мать ребёнка: Самерханова Алимя Хасяновна
Рождение ребёнка
1946
Дочь: Самерханова Зайтуна Абдулшакуровна
Мать ребёнка: Самерханова Алимя Хасяновна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1995