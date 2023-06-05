Самерханов Абдулшакурь Сафович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самерханов Абдулшакурь Сафович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1907

Дата смерти

1995

Пол

Мужской

Добавил:

ЛС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1907

Отец: Аюпов 1

Мать: Аюпова жена

Рождение ребёнка
1933

Сын: Самерханов Закарья Абдулшакурович

Мать ребёнка: Самерханова Алимя Хасяновна

Рождение ребёнка
15.10.1935

Дочь: Умутбаева Сякина Абдулшакуровна

Мать ребёнка: Самерханова Алимя Хасяновна

Рождение ребёнка
1938

Сын: Самерханов Вильдан Абдулшакурович

Мать ребёнка: Самерханова Алимя Хасяновна

Рождение ребёнка
1946

Дочь: Самерханова Зайтуна Абдулшакуровна

Мать ребёнка: Самерханова Алимя Хасяновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Самерханова Алимя Хасяновна

Смерть
1995
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