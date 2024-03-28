Феодор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Феодор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
02.01.1840 ст.

Дочь: Мелания Фёдорова

Мать ребёнка: ?

Кураново, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Данные из брачной выписки от 1858:"Мелания Фёдорова 02.01.1840 г.р, крещена 04.01.1840 запись N1" Метрич кники от 1840г нет.
Смерть
Неизвестно

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