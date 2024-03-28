Феодор
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
02.01.1840 ст.
Дочь: Мелания Фёдорова
Мать ребёнка: ?
Кураново, Новоржевский муниципальный район, Псковская область
Данные из брачной выписки от 1858:"Мелания Фёдорова 02.01.1840 г.р, крещена 04.01.1840 запись N1" Метрич кники от 1840г нет.
Смерть
Неизвестно