Наумова Мария Саввична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Наумова Мария Саввична

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1894

Дата смерти

1920

Пол

Женский

Отец

1851 г.р.

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: Наумов Савва Петрович

Мать: не указана

Смерть
1920
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