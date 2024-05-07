Наумов Савва Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Наумова Жена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Сергей Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Наумов Петр Саввич
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1880
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1881
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Наумова Мария Саввична
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1909
Дочь: Наумова Клавдия Саввична
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно