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Наумов Савва Петрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Наумова Жена

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Сергей Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Наумов Петр Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1880

Сын: Наумов Евгений Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1881

Сын: Наумов Валентин Саввич

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Наумова Мария Саввична

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1909

Дочь: Наумова Клавдия Саввична

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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